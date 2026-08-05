Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Зеленскому сообщили плохие новости о Patriot

Зеленскому сообщили плохие новости о Patriot

Возможное появление новой системы противовоздушной обороны (ПВО) не спасет Киев от российских ракет. Такое мнение выразила директор направления военного анализа исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в эфире Норвегии Гленна Дизена.

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