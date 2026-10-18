Тренер сборной России и бывший футболист «Спартака» Виктор Онопко в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от открытия памятника Никите Симоняну на стадионе красно-белых.
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