Семейный театр кукол «Жужа» объявили о сотрудничестве c белорусским Молодежным театром эстрады

В День работника культуры республики Беларусь, Молодежный театр эстрады (г. Минск, Республика Беларусь) и Семейный театр кукол «Жужа» официально объявили о сотрудничестве Состоялось торжественное подписание Соглашения, которое стало началом плодотворного сотрудничества двух театров.