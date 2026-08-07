В рамках акции «Зарядка со стражем порядка» полицейские провели спортивное мероприятие для жителей Челябинской области

Сегодня сотрудники УМВД России по г. Челябинску совместно с региональным отделением движения детей и молодёжи «Движение Первых», а также представителем Общественного совета при областном полицейском Главке Александрой Казак, приняли участие в общероссийской акции «Зарядка со стражем порядка», приуроченную ко Всероссийскому дню физкультурника.