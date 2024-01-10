Бочкарёв: работы на техчасти городского вокзала у «Тимирязевской» завершатся летом

Комплексный пуск технологической части городского вокзала «Тимирязевская» запланирован на август — сентябрь 2024 года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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