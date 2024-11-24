"Будет очень интересный бой": Тарасов - о поединке Кузьмина и Халидова

Блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов заявил, что чемпион Европы и двукратный чемпион России по боксу Сергей Кузьмин и боксер-профессионал Мурад Халидов покажут интересный поединок в рамках гала-шоу "Бойцовского клуба РЕН ТВ.
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