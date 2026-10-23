Актер Иван Янковский рассказал о новой работе в кино и о том, как быстро проходят экранные чувства. Подробностями своих переживаний под прицелами камер артист поделился на премьере картины "Битва моторов", где сыграл одного из главных героев.
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