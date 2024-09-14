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Жители Суджи обратились с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации

Жители Суджи обратились с просьбой открыть гуманитарный коридор для эвакуации

Жители Суджи Курской области направили обращение к русскому лидеру Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому и попросили организовать гуманитарный коридор, чтобы эвакуироваться.

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