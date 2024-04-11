Стало известно, сколько времени космонавты смогут проводить на борту РОС  

Макет Российской орбитальной станции (РОС) / © «Роскосмос» Длительные миссии позволят провести исследования направленные на разработку технологий и методов, необходимых для подготовки человека к долгим космическим путешествиям, включая полеты на Луну и в глубокий космос.
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