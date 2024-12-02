Последняя неделя ноября для российской валюты выдалась волатильной и нервной. 27-го числа доллар подскочил до 114,5 рубля — это максимум с середины марта 2022-го.
Зимний курс
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Последняя неделя ноября для российской валюты выдалась волатильной и нервной. 27-го числа доллар подскочил до 114,5 рубля — это максимум с середины марта 2022-го.
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