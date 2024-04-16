Апелляционный военный суд получил жалобы и представление на приговор Треповой*

Апелляционный военный суд во Власихе в Московской области зарегистрировал жалобы и представление на приговор террористке Дарье Треповой*, получившей 27-летний срок по делу о теракте в кафе Петербурга, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Фомин).