Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Валерий Константинов
    Очень хочется верить, что доберутся до отечественного олигархата. Но, ох как, верится с трудом. Только национализация...Олигархи скинутся...
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Пленный из ВСУ заявил, что его отправили на позиции с одной гранатой и автоматом

Пленный из ВСУ заявил, что его отправили на позиции с одной гранатой и автоматом

Пленный украинец с фамилией Жебовский рассказал представителям Минобороны России, что его отправили выполнять боевые задачи, дав одну гранату, автомат с четырьмя магазинами, три бутылки воды, одежду и немного еды.

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