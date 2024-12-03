Богатейшая женщина Вьетнама проиграла апелляцию на свою смертную казнь

Как сообщает Телеграм-канал Осторожно, новости, Верховный народный суд Вьетнама отклонил апелляцию одной из богатейших женщин страны Чыонг Ми Лан по делу о мошенничестве, в рамках которого ей ранее был вынесен смертный приговор .
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