В России вырастут пенсии у военных пенсионеров и некоторых других категорий гражданBulkin Sergey/news.
Кому и на сколько повысят выплаты? Индексация пенсий с 1 октября 2024 года
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Дело не в подачках, в реакции исполнения принятия законного решения . День отсрочки по стране приносит триллионную прибыль для государства , а у нас эти сроки могут исчисляться годами . Так куда государевы людишки прячут эти дэнюшки ?
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
В Союзе было честнее и толковее .А все клянут его по чём зря
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А инфляция проводится раз в месяц по итогам отчётности
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7 час.
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