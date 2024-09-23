Кому и на сколько повысят выплаты? Индексация пенсий с 1 октября 2024 года

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Дело не в подачках, в реакции исполнения принятия законного решения . День отсрочки по стране приносит триллионную прибыль для государства , а у нас эти сроки могут исчисляться годами . Так куда государевы людишки прячут эти дэнюшки ?