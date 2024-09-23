Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Кому и на сколько повысят выплаты? Индексация пенсий с 1 октября 2024 года

Кому и на сколько повысят выплаты? Индексация пенсий с 1 октября 2024 года

В России вырастут пенсии у военных пенсионеров и некоторых других категорий гражданBulkin Sergey/news.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Дело не в подачках, в реакции исполнения принятия законного решения . День отсрочки по стране приносит триллионную прибыль для государства , а у нас эти сроки могут исчисляться годами . Так куда государевы людишки прячут эти дэнюшки  ?
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
В Союзе было честнее и толковее .А все клянут его по чём зря
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9 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А инфляция проводится раз в месяц по итогам отчётности
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7 час.

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