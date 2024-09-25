«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 заговорила: в эфире кроме сигналов прозвучали загадочные слова Ольга Безродняя«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 снова вышла в эфир, передав загадочные сообщения, и люди теперь гадают, это просто случайные слова или скрытое предупреждение.