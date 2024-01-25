Китайский разработчик чипов Sophgo может стать партнёром российских производи...

Китайский разработчик чипов Sophgo может стать партнёром российских производителей вычислительной техникиКитайская компания Sophgo, занимающаяся разработкой тензорных процессоров (TPU), которые используются для обучения нейросетей, планирует организовать поставки собственной продукции для российских производителей вычислительной техники.
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