Этот нарыв рано или поздно должен был прорваться.

ФОТО: AYAL MARGOLIN/JINI/ GLOBAL LOOK PRESS ВЛАДИМИР ХОМЯКОВ ЕВРЕИ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ИЗРАИЛЮ: ПУТЬ СМЕРТИ, С КОТОРОГО УЖЕ НЕ УДАСТСЯ СВЕРНУТЬ Разрушение в результате израильских ракетных ударов в секторе Газа по палестинской больнице Аль-Ахли и старейшей в Иерусалиме христианской церкви Святого Порфирия с сотнями погибших женщин и детей ещё больше усилило взаимную ненависть сторон.