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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Дзюба: «Если я забиваю и отдаю, то меня хвалят, говорят, что я в порядке. А если я не забью и мы проиграем, то скажут, что я старое говно»

Футболист «Акрона» забил «Ростову» в матче 10-го тура Мир РПЛ (2:0).  «Могу ли я себя назвать лучшим нападающим России? Это будет громко сказано.

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