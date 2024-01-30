По мнению Саймона Шустера, после СВО Зеленский “заплатит по счетам”. Американский журналист Саймон Шустер, на протяжении 17 лет освещавший отношения между Россией и Украиной, не сомневается, что после окончания спецоперации президенту Незалежной Владимиру Зеленскому придется «платить по счетам».