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Биограф Зеленского из США предрек президенту Украины «час расплаты»

Биограф Зеленского из США предрек президенту Украины «час расплаты»

По мнению Саймона Шустера, после СВО Зеленский “заплатит по счетам”. Американский журналист Саймон Шустер, на протяжении 17 лет освещавший отношения между Россией и Украиной, не сомневается, что после окончания спецоперации президенту Незалежной Владимиру Зеленскому придется «платить по счетам».

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