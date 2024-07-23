Стало известно о расследовании подготовки теракта в Грузии

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии продолжает расследование уголовного дела о подготовке теракта против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и ряда других высокопоставленных лиц партии.
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