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Стало известно о расследовании подготовки теракта в Грузии

Стало известно о расследовании подготовки теракта в Грузии

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии продолжает расследование уголовного дела о подготовке теракта против основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили и ряда других высокопоставленных лиц партии.

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