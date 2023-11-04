Невоенный анализ-43. Последняя осень. 4 ноября 2023

Политика как он...
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Политика как она есть

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Традиционный дисклеймер:Я не военный, не анонимный телеграмщик, тусовки от меня в истерике, не учу Генштаб воевать, генералов не увольняю, в «милитари порно» не снимаюсь, под столом у Путина не сижу.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Похоже,уже СКОРО !!!
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