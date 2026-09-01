LG Energy Solution выбрала американский литий: поставки начнутся в 2029 году, а европейские так и не стартовали

Южнокорейская компания заключила 10-летний контракт на 8000 тонн аккумуляторного карбоната лития в год из Арканзаса, тогда как соглашение с немецким проектом она подписала ещё в 2022 году LG Energy Solution заключила 10-летний контракт формата take-or-pay (покупатель обязан оплатить согласованный объём) на поставку 8000 тонн аккумуляторного карбоната лития в год с 2029 года.
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