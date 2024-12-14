Суд подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации Армии России

Блогер не смогла опровергнуть вину в апелляционной инстанции.Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда Москвы, тем самым признавая Анастасии Ивлееву виновной в дискредитации Армии России, сообщает ТАСС.
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