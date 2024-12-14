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Царьград

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Суд подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации Армии России

Суд подтвердил виновность Ивлеевой в дискредитации Армии России

Блогер не смогла опровергнуть вину в апелляционной инстанции.Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда Москвы, тем самым признавая Анастасии Ивлееву виновной в дискредитации Армии России, сообщает ТАСС.

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Комментарии
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Амара Карпова
Господи больше не о чем писать кроме этой грязной голой шлюхи наркоманки! Гнать надо эту грязь из ТВ💯ее место в бордели!!!
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15 час.
J
Juri
ну было бы о чём писать,о глупой бляди? хватит уже!
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14 час.

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