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Директор одной из ведущих в мире лабораторий ИИ заявил, что люди понятия не имеют, как работает эта технология

Директор одной из ведущих в мире лабораторий ИИ заявил, что люди понятия не имеют, как работает эта технология

Главный исполнительный директор компании Anthropic Дарио Амодей / © Getty Images   «Когда генеративная система искусственного интеллекта что-то делает, например, дает оценку финансовому документу, мы не имеем ни малейшего представления, как она это делает — почему она выбирает одни слова вместо других или почему она иногда совершает ошибку, хотя обычно она точна», — признался генеральный директор Anthropic.

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