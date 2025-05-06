Директор одной из ведущих в мире лабораторий ИИ заявил, что люди понятия не имеют, как работает эта технология

Главный исполнительный директор компании Anthropic Дарио Амодей / © Getty Images «Когда генеративная система искусственного интеллекта что-то делает, например, дает оценку финансовому документу, мы не имеем ни малейшего представления, как она это делает — почему она выбирает одни слова вместо других или почему она иногда совершает ошибку, хотя обычно она точна», — признался генеральный директор Anthropic.