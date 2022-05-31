Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ивановна
    Каждому воздастся по заслугам егоЭкс-директор "ДВЭ...
  • Ивановна
    Молодцы что сказать просто молодцы надо постоянно этим заниматьсяВ Республике Мари...
  • Ивановна
    Неужели назрел этот момент и он насВ Амурском соедин...

В Тульской области наградили победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа - 2022»

В Тульской области завершился региональный этап конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», приуроченный к Международному дню защиты детей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх