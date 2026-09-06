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Царьград

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Трусова побила рекорд по исполнению четверного прыжка в 22 года

Трусова побила рекорд по исполнению четверного прыжка в 22 года

Александра Трусова стала самой возрастной фигуристкой, выполнившей четверной прыжок, в 22 года 2 месяца и 13 дней.

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