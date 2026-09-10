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Живая Кубань

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Депутат Алтухов оценил последствия атаки БПЛА в Новороссийске и рассказал о восстановлении зданий

Депутат Алтухов оценил последствия атаки БПЛА в Новороссийске и рассказал о восстановлении зданий

Депутат Алтухов оценил последствия атаки БПЛА в Новороссийске и рассказал о восстановлении зданийДепутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов побывал в Новороссийске, где в ночь на 9 сентября украинские беспилотники ударили по гражданским объектам.

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