Депутат Алтухов оценил последствия атаки БПЛА в Новороссийске и рассказал о восстановлении зданий

Депутат Алтухов оценил последствия атаки БПЛА в Новороссийске и рассказал о восстановлении зданийДепутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов побывал в Новороссийске, где в ночь на 9 сентября украинские беспилотники ударили по гражданским объектам.
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