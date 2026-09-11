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Царьград

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Верховный Суд ДНР заочно приговорил перуанца к 14 годам заключения

Верховный Суд ДНР заочно приговорил перуанца к 14 годам заключения

Верховный Суд Донецкой Народной Республики заочно осудил 49-летнего гражданина Перу Кастилло Элио Кордову на 14 лет тюрьмы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ в 2023 году.

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