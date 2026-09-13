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Царьград

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Министр Таиланда представил программу "Таиланд-Африка" на БРИКС+

Министр Таиланда представил программу "Таиланд-Африка" на БРИКС+

На саммите БРИКС+ вице-премьер Таиланда Сихасак Пхуангкеткео рассказал о программе "Таиланд – Африка", направленной на содействие развитию и укрепление экономической устойчивости посредством сотрудничества "Юг–Юг".

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