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Царьград

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Арина Соболенко оштрафована на $7500 за бросок мяча на трибуны

Арина Соболенко оштрафована на $7500 за бросок мяча на трибуны

Арина Соболенко, белорусская теннисистка, оштрафована на $7500 за неспортивное поведение на US Open. В финале с Еленой Рыбакиной она агрессивно выбросила мяч на трибуны, получив за это предупреждение.

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