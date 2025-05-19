Пролетающая мимо звезда может нарушить равновесие Солнечной системы

Политика как она есть

Звезды, пролетающие мимо нашей Солнечной системы, способны вызвать больший хаос, чем ранее считали астрономы: от нарушения орбиты Плутона до столкновения Меркурия с Солнцем — или даже катастрофического изменения орбиты Земли и климата.