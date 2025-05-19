Политика как он...
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Политика как она есть

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Пролетающая мимо звезда может нарушить равновесие Солнечной системы

Пролетающая мимо звезда может нарушить равновесие Солнечной системы

Звезды, пролетающие мимо нашей Солнечной системы, способны вызвать больший хаос, чем ранее считали астрономы: от нарушения орбиты Плутона до столкновения Меркурия с Солнцем — или даже катастрофического изменения орбиты Земли и климата.

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