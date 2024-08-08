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Кандидат в вице-президенты Уолз назвал Трампа и Вэнса «гадкими и странными»

Кандидат в вице-президенты Уолз назвал Трампа и Вэнса «гадкими и странными»

Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Тим Уолз, выступая на митинге, назвал бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа и его партнера по выборам Джеймса Дэвида Вэнса «гадкими и странными».

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