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Аргументы и Факты

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Грэм: новая граница между НАТО и Россией пройдет от Баренцева моря

Грэм: новая граница между НАТО и Россией пройдет от Баренцева моря

Экс-советник американского президента по делам России и Евразии, политолог Томас Грэм заявил, что уже сейчас начали чётко проявляться разделительные линии между Российской Федерацией и военно-политическим блоком НАТО.

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Комментарии
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Eduard
НАТО альянс преступников,никого ое не защищает!
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22 час.
Eduard
Увеликих стпан как Россия и Китай достаточно ядерного арсенала,что бы от стран НАТО пустырь создать.Причем врят ли плакать по ним начнут!
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22 час.
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