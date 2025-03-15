Грэм: новая граница между НАТО и Россией пройдет от Баренцева моря

Экс-советник американского президента по делам России и Евразии, политолог Томас Грэм заявил, что уже сейчас начали чётко проявляться разделительные линии между Российской Федерацией и военно-политическим блоком НАТО.
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