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Китай готов воссоединиться с Тайванем: посол Ханьхуэй о национальном единстве

Китай готов воссоединиться с Тайванем: посол Ханьхуэй о национальном единстве

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин близок к воссоединению с Тайванем. Он подчеркнул решимость китайского народа защитить суверенитет и территориальную целостность, назвав возвращение Тайваня исторической неизбежностью.

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