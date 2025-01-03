Китай готов воссоединиться с Тайванем: посол Ханьхуэй о национальном единстве

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин близок к воссоединению с Тайванем. Он подчеркнул решимость китайского народа защитить суверенитет и территориальную целостность, назвав возвращение Тайваня исторической неизбежностью.
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