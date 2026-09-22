В «Реале» призвали к смене президента Ла лиги Тебаса

«Реал» выступил с заявлением, в котором назвал неприемлемыми высказывания президента Ла лиги Хавьера Тебаса в адрес клуба, и призвал к изменениям в руководстве чемпионата Испании.
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