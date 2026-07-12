В Москве задержаны два таджикских "зайца", напавших на контролера в автобусе. Не хотят платить ни в какую!

А в автобусе только контролёр и один неравнодушный мужчина кроме этих двух уродов?

Мария

Восемь лет я наблюдаю,что они паразитируют -,не платят за проезд..Правильно,что поймали,пусть отработают огромный штраф и возмещают побои кондуктору,а затем выдворить без права вернуться в Россию...