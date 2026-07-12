Театр абсурда
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Театр абсурда

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В Москве задержаны два таджикских "зайца", напавших на контролера в автобусе. Не хотят платить ни в какую!

В Москве задержаны два таджикских "зайца", напавших на контролера в автобусе. Не хотят платить ни в какую!

Точка зрения Автор: В. Панченко Москва, общественный транспорт, будний день. Казалось бы, обычная рутина: кто-то спешит на работу, кто-то дремлет под монотонный гул двигателя.

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Комментарии
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Валерий Беседин
А в автобусе только контролёр и один неравнодушный мужчина кроме этих двух уродов?
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4 н.
Сергей Кожин
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4 н.
Мария
Восемь лет я наблюдаю,что они паразитируют -,не платят за проезд..Правильно,что поймали,пусть отработают огромный штраф и возмещают побои кондуктору,а затем выдворить без права вернуться в Россию...
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4 н.