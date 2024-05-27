Дни Дубовки проходят в Москве на выставке "Россия"

Дни, посвященные Дубовке, проходят на выставке "Россия" в Москве. Посетители знакомятся с культурой поселка, узнают новое о его туристических достопримечательностях, искусстве, кулинарии и, конечно же, истории.
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