В Магадане следователями городского отдела полиции возбуждено уголовное дело о незаконном обороте этилового спирта и продаже товара без маркировки

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Магадану установлен факт производства и реализации местным жителем немаркированной алкогольной продукции, а также этилового спирта.
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