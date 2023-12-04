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Панарин набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», став 1-й звездой. У него 15+20 в 23 играх

Панарин набрал 3+1 в матче с «Сан-Хосе», став 1-й звездой. У него 15+20 в 23 играх

Форвард «Рейнджерс» признан первой звездой этой игры. Всего в 23 матчах текущего сезона НХЛ на счету россиянина 35 (15+20) баллов.

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