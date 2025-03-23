а было что разваливать? живодёрную хирургию? самую высокую в европе детскую смертность? инквизиторскую стоматологию? умерщвляющую анестезию? из носа выковыриваемую диагностику? многочасовые очереди в ободранные поликлиники? вонючие полуразвалившиеся больницы??? ЧТО развалили то пургены-арбидолы????

Ингерман Ланская

савейская медицина была одной из самых отсталых в мире, худшая в европе... савейские генсеки выписывали для себя врачей из-за бугра.... а кровавый упырь савейских врачей за рукож.пость просто резал .... главно е преступление савейских врачей - детская смертность, ниже только в африке.... своих медикаментов и методик лечения в совдепии не было, а тратить валюту на лекарства и лечение каких-то детей камуноидная власть считала лишком высокой расточительностью ... лучше просто прожрать и пропить...