Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 757 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gennady Sokolovsky
    Вся "собака пидорья" порылась не где-нибудь, а в АП. Да-да, там "основные перЦонажи", которые "рулят" инфополитикой в...Артист здорового ...
  • Алексей Литвинцев
    Оно не только добыто, но и построено нами за наши деньги.Россия не отдаст ...
  • Gennady Sokolovsky
    Нормально так, ага.. Отдайте нам то, что вами ДОБЫТО В БОЮ.Россия не отдаст ...

Десятки тысяч врачей с купленными дипломами из стран Средней Азии. Власти признали развал медицины

Десятки тысяч врачей с купленными дипломами из стран Средней Азии. Власти признали развал медицины

Патриот России Фото из открытых источников Здравствуйте, уважаемые читатели. Я думаю многие из Вас знали,что в нашей стране с каждым днём становится все больше врачей из Средней Азии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ингерман Ланская
а было что разваливать? живодёрную хирургию?  самую высокую в европе детскую смертность? инквизиторскую стоматологию? умерщвляющую анестезию?  из носа выковыриваемую диагностику? многочасовые очереди в ободранные поликлиники? вонючие полуразвалившиеся больницы???  ЧТО развалили то пургены-арбидолы????
Ответить
7 час.
Ингерман Ланская
ну и как вы живёте под этим МОМом?  не жмёт-не колет??
Ответить
7 час.
Ингерман Ланская
савейская медицина была одной из самых отсталых в мире, худшая в европе... савейские генсеки выписывали для себя врачей из-за бугра.... а кровавый упырь савейских врачей за рукож.пость просто резал .... главно е преступление савейских врачей - детская смертность, ниже только в африке.... своих медикаментов и методик лечения в совдепии не было, а тратить валюту на лекарства и лечение  каких-то детей камуноидная власть считала лишком высокой расточительностью ... лучше просто прожрать и пропить...
Ответить
7 час.
наверх