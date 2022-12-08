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Новогодние комплекты со смартфонами Tecno, Xiaomi, realme и других брендов

Новогодние комплекты со смартфонами Tecno, Xiaomi, realme и других брендов

билайн анонсирует новогоднее предложение для своих клиентов — до конца праздников, до 11 января, в интернет-магазине и розничной сети мобильного оператора будет действовать акция "Выгодный комплект при покупке с услугами связи и аксессуаром".

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