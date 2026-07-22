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Царьград

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"Мира всем вменяемым": Одесситы передали "привет" после удара ВС России

"Мира всем вменяемым": Одесситы передали "привет" после удара ВС России

Русская армия ежедневно уничтожает стратегически важные в военном плане объекты противника. Особое внимание сейчас уделяется Одесской области, где расположены крупнейшие порты и прочая инфраструктура.

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