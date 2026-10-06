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Царьград

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В нацпарке «Таганай» за два дня выпала декадная норма осадков

В нацпарке «Таганай» за два дня выпала декадная норма осадков

Снегопад в национальном парке «Таганай» в ночь на 5 октября оставил снежный покров высотой 25 см, а двухдневный объём осадков достиг 20 мм — декадной нормы для этой территории.

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