«Флорида» начала финал с «сухой» победы над «Эдмонтоном», Бобровский признан лучшим игроком матча

Стартовала финальная серия Кубка Стэнли-2024: «Флорида» на своей площадке обыграла «Эдмонтон» — 3:0. В первом и втором периодах гости перебросали хозяев льда более, чем вдвое – 25:12, но на табло горело 2:0 в пользу «Флориды».