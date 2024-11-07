Десантники взяли штурмом опорник ВСУ в Суджанском районе Курской области

В пресс-службе Министерства Обороны проинформировали о том, что десантное подразделение группы «Север» Армии России успешно разгромило отряд ВС киевского режима и захватило укреплённый район вражеских войск.
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