БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Вы бредите?»: в каких городах России зарплаты выше 200 тысяч, а где едва достигают 55

«Вы бредите?»: в каких городах России зарплаты выше 200 тысяч, а где едва достигают 55

Названы российские города с самым высоким уровнем зарплат Где деньги? Иллюстрация: "Блокнот" При этом представления россиян о доходе, необходимом для счастья, заметно выше средней зарплаты по стране.

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