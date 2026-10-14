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Царьград

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Жена премьера Армении привлекла вузы к кампании против насилия

Жена премьера Армении привлекла вузы к кампании против насилия

В нескольких армянских вузах по инициативе Анны Акопян организован сбор подписей за ужесточение ответственности за домашнее насилие, на территории учебных заведений размещены агитационные баннеры.

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