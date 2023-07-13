В России предложили создать единый короткий номер для вызова аварийных служб ЖКХ

В России необходимо создать федеральный единый короткий номер для вызова аварийных служб ЖКХ. Эту идею директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выдвинул в обращении к главе Минстроя Иреку Файзуллину, передает RT.
В России необходимо создать федеральный единый короткий номер для вызова аварийных служб ЖКХ. Эту идею директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выдвинул в обращении к главе Минстроя Иреку Файзуллину, передает RT.
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