Грандиозный провал Манижи: Европа пожалела "Русской женщине" 12 баллов

Любопытно, однакоПолитикаГрандиозный провал Манижи: Европа пожалела "Русской женщине" 12 баллов Представительница от России на Евровидении-2021 Манижа с песней Russian Woman ("Русская женщина") провалилась на конкурсе.Вернуться к статье106НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеоргий КорневДа ладно провал. Пугачеву с её 15 местом порвала. Впрочем из-за Манижи е этом году Евровидение не смотрел.Галина СветлаяЭто было понятно изначально,Чему удивляться? кукла на чайнике с восточными чертами лица , отвратная песня, отвратное исполнение. У нас столько талантов, а выбрали ..... позорище.МарияДля некоторых деньги не пахнут.Валерий МаксимовВ 70-е прошлого века слышал анекдот в Забайкалье как два бурята захотели стать русскими и спросили об этом у русско мужика. Мужик сказал, что который из них перепрыгнет ров, тот и станет русским. Первый прыгнул и перепрыгнул, а второй прыгнул и зацепился за противоположный край рва руками, просит земляка---помоги вылезти. Земляк подошёл и толкнул второго ногой в ров, произнеся---пошёл вон бурятская рожа! Этот анекдот очень подходит Маниже!.....Светлана КрасильниковаЭто лучший провал этой бездарной рэперши ( ей до певицы, как до луны пешком) с ее бредовым текстом, похожим на шизофренический бред. Выступала как базарная баба с тюрбаном на башке . Суперпровал! И не только ее, но и всей этой мерзопакостной русофобии, стоящей за ее спиной.Александр АлександровНужно прислушиваться к мнению народа!МОморяк океанскийк голосу какого народа прислушиваться? среди нас все больше таких как манижа, а скоро будет наоборот - нас станет меньше среди них.Томара ТычковаВсе ожидаемо. Не может петь песню о русской женщине таджичка.aib183Нечего было вообще лезть в эту помойную яму "Евровидение", правильно говорила Драпеко, только страну опозорили.Владимир Самойленкогы. ну ежели манижа это провал, то шо говорить про англию и германию? или получить 0 или 3 очка это гораздо круче, чем 204? какой идиот вас учил топором сапать, а лопатой гвозди забивать? тут или побеждать или не участвовать. а шоб побеждать в европомойке светскую даму с прекрасными манерами и классической оперной партией туда посылать безсмысленно. послали то шо там приживётся. ну нету у нас таких дерьмовых певцов шоб евровидение выиграть. мы ж не итальянцы шо даже до гримёрки дотерпеть не смогли. прямо на месте ожидания нюхать начали. и де ВАДА?Комментировать
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