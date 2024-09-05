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Кейтлин Кларк оформила второй трипл-дабл в карьере (24+10+10) в победном матче с «Лос-Анджелесом»

Кейтлин Кларк оформила второй трипл-дабл в карьере (24+10+10) в победном матче с «Лос-Анджелесом»

Кейтлин Кларк оформила второй в карьере трипл-дабл. На ее счету 24 очка, 10 подборов, 10 передач и 3 перехвата.

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